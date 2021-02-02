В Красноярске пассажиры выпрыгивали из автобуса с потерявшим сознание водителем

В Красноярске местные жители были вынуждены выпрыгивать на ходу из автобуса, водитель которого потерял сознание. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 2 февраля в Instagram-аккаунте Gornovosti.

Инцидент произошел на Свободном проспекте. Автобус двигался в сторону центра города, когда водитель транспортного средства потерял сознание за рулем. Когда автобус начал отъезжать от остановки, водитель не закрыл дверь. Через некоторое время, автобус вошел в занос и его вынесло на «встречку», после чего пассажиры начали выпрыгивать на ходу из салона.

Отмечается, что в салоне автобуса находились 10 человек.

29 января в 18:20 мск на 873-м км федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе села Заборовка Сызранского района произошла авария, жертвами которой стали 12 человек. Столкнулись грузовик DAF, легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус Citroen.

По информации МВД, причиной аварии могла стать ошибка водителя грузовика, который допустил занос прицепа и выехал на встречную полосу.