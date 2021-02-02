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Минтруд направил кабмину предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров

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Министерство труда 1 февраля направило предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров в аппарат правительства России.

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«Доклад президенту по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам представляет правительство Российской Федерации. Свои предложения Минтруд России направил в аппарат правительства в установленном порядке», — рассказали «РИА Новости» в министерстве.

После этого сообщалось, что в правительстве получили соответствующие предложения, обсудили и доклад в установленном порядке был передан в администрацию главы государства.

Кроме того, 1 февраля стало известно, что Госдума также работает над вопросом индексации пенсий работающим пенсионерам.

В октябре 2020 года аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» сообщили, что на возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам понадобится примерно 200 млрд рублей в год в виде трансфертов в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР).

Пенсии работающих пенсионеров не индексировались с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита ПФР.

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