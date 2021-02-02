Омских чиновников обязали отчитываться об имеющихся у них биткоинах

Госслужащие Омской области обязаны отчитываться о биткоинах, которые имеются у них в наличии. Сведения об этом должны подавать и все близкие чиновника. Указ губернатора Александра Буркова, касающийся цифровых финансовых активов, цифровой валюты и работников госсектора, опубликован на официальном портале правовой информации.

Как пишет ИА «Омскрегион», ранее те, кто претендовал на замещение государственных должностей Омской области, а также действующие сотрудники госслужбы, должны были предоставлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Такие же данные должны были предоставлять их супруги и несовершеннолетние дети.

Теперь же, согласно указу, кроме указанных сведений эта категория лиц обязана обнародовать информацию об имеющейся цифровой валюте. Нововведения в региональной администрации объяснили недопущением коррупционных преступлений.