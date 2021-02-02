В Хабаровске задержали пристававшего к детям мужчину

Следователи установили личность мужчины, который приставал к несовершеннолетним в Хабаровске, сообщается на сайте СУ СК по региону во вторник, 2 февраля.

Информация о том, что неизвестный предлагает несовершеннолетним под надуманными предлогами (угостить сладости, посмотреть смартфон) пойти с ним в неизвестном направлении, поступила в правоохранительные органы в январе.

«Несовершеннолетние отказались от предложений мужчины и сообщили о произошедшем своим родителям. В ходе общения с неизвестным никакого вреда здоровью несовершеннолетним не причинено», — сказано в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело, для поисков была создана усиленная следственно-оперативная группа. Личность мужчины была установлена, с ним проводятся следственные действия. Расследование продолжается.

Накануне сообщалось, что в Омске зaдержали мужчину по пoдозрению в жeстоком обрaщении со свoим пятилeтним сынoм и восьмилетнeй дoчерью.