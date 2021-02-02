Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $57 за баррель

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE превысила $57 за баррель, свидетельствуют данные площадки.

Так, по состоянию на 05:51 мск, стоимость выросла на 0,42% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $57,07 за баррель. При этом спустя полчаса стоимость упала до $56,91.

В последний раз цена Brent превышала $57 за баррель 13 января текущего года.

Кроме того, по данным торгов, растет и стоимость нефти марки WTI, она торговалась на отметке $54,13 за баррель.

13 января эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал рост цен на нефть.