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В Австралии лесной пожар уничтожил десятки жилых домов

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Лесной пожар уничтожил около трех десятков жилых домов на западном побережье Австралии, сообщает издание WA Today во вторник, 2 февраля.

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По данным издания, неконтролируемый лесной пожар вплотную приблизился к жилым районам и уничтожил около 30 жилых домов в городе Суон, в эвакуационных центрах штата Западная Австралия находятся порядка 400 человек.

По словам комиссара региональной пожарной службы (DFES) Крейга Уотерса, за прошедшую ночь площадь возгорания достигла 60 км. К тушению привлечены более 300 спасателей, которым помогают волонтеры и рейнджеры департамента охраны дикой природы и биоразнообразия.

Борьбу с огнем затрудняют сильный ветер и сухая жаркая погода, на данный момент локализовать пожар не удалось. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае загорелся камыш на площади 900 кв. м. Работу спасателям осложняет труднодоступная местность и отсутствие подъездных путей.

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