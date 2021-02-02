На Камчатке объявлено штормовое предупреждение

В Алеутском муниципальном округе (Камчатский край) ожидается опасное волнение высотой 8–9 м, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону во вторник, 2 февраля.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что населенному пункту, расположенному на побережье, ветровое волнение моря угрозы не представляет.

«По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 3 февраля 2021 года в Тихом океане, в районе 11310 (Алеутский муниципальный округ), ожидается опасное волнение высотой 8–9 м. Явление сохранится до утра 4 февраля», — сказано в сообщении.

В связи с этим руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, рекомендуется принять меры повышенной предосторожности.

Ранее, 25 января, сообщалось, что с извергающегося вулкана Ключевской на Камчатке сошли лавины. Причиной данного явления стал обвал кромки кратера.