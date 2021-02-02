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Врач рассказал о причинах головной боли у детей

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Кандидат медицинских наук, невролог, эпилептолог, врач высшей категории Института взрослой и детской неврологии и эпилептологии имени Святого Луки Игорь Степанищев в беседе с корреспондентом сайта aif.ru в понедельник, 1 февраля, рассказал, почему может болеть голова у ребенка.

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По словам специалиста, головные боли у детей являются распространенным явлением, однако, если они становятся постоянными, это повод для обращения к врачу. Чаще всего головную боль вызывают внешние факторы: громкий шум, яркий свет, чрезмерная суета вокруг и переутомление.

«В 99% случаев головные боли связаны с относительно легкой проблемой: ушибы, шишки и синяки после несильной травмы головы. Иногда это результат инфекции, такой как простуда, грипп, ушные инфекции, воспаление носовых пазух. В более серьезном случае — менингит или энцефалит», — рассказал Степанищев.

Способствовать развитию головных болей у детей могут эмоциональные факторы: сильное волнение, стресс, депрессия, а также неправильное питание: газированные напитки с высоким содержанием кофеина, шоколад, колбасы, гамбургеры, чипсы — продукты, в которых содержится пищевой консервант или усилитель вкуса глутамат натрия.

Доктор отметил, что если у ребенка голова заболела резко или ранее у него выявили сотрясение мозга, то требуется срочная врачебная консультация. Также врач нужен, если головная боль усиливается по утрам, отмечается падение концентрации и ухудшение зрения.

О головной боли у ребенка может свидетельствовать пульсация с одной или с обеих сторон головы, ноющая боль в висках, затылке или шее, тошнота или рвота, чувствительность к свету. Также меняется его поведение: он жалуется на сонливость или, наоборот, невозможность уснуть, пишет «Москва 24».

Если же головные боли повторяются с завидной регулярностью, потребуется лечение. Так, например, неврологи могут предложить нестероидные средства, но по согласованию с врачом и с учетом детских дозировок.

18 января врач-педиатр, председатель Всероссийского общественного движения «Совет матерей», эксперт ОНФ Татьяна Буцкая предостерегла родителей от использования шапок-балаклав детьми зимой. Такие шапки быстро промокают и на морозе могут привести к простудам.

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