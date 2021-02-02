В Гидрометцентре рассказали о погоде в столичном регионе 2 февраля

В Москве во вторник, 2 февраля, ожидается погода без осадков и переменная облачность, сообщается на сайте Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, днем столбики термометров в столице опустятся до отметки -6 градусов, а ночью похолодает до -11 градусов.

В Московской области температура днем составит -9 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до -14, местами возможен небольшой снег.

Ветер переменных направлений со скоростью 6 м/с, атмосферное давление в регионе составит 749 мм рт. ст.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что москвичей в феврале ожидает в несколько раз больше солнечных дней, чем предусматривает норма для этого времени года.