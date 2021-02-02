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Ребенок получил сильную травму во время игры в хоккей в Тюмени

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В Тюмени 12-летний мальчик получил серьезную травму головы во время игры в хоккей во дворе дома. Мальчик находится в больнице.

Как пишет megatyumen.ru, инцидент произошел 31 января. Мальчику прилетела в голову шайба. Друг пострадавшего вызвал помощь по номеру 112.

Бригада медиков экстренной службы прибыла на место уже через 15 минут. У ребенка диагностировали сотрясение головного мозга. Мальчик во время игры не имел защитной экипировки.

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