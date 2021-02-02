Художника Кильчанского приговорили к семи годам за смертельное ДТП

Художника Леонида Кильчанского признали виновным в ДТП, в котором погибла женщина, и приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда во вторник, 2 февраля.

Авария произошла в апреле 2020 года. Кильчанский, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, на скорости около 66 км/ч выехал на разделительную полосу и сбил женщину, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм она скончалась на месте ДТП.

«Суд, учитывая обстоятельства смягчающие и отягчающие вину подсудимого, признал Кильчанского Л.В. виновным в совершении преступления и назначил ему наказание — семь лет лишения свободы в колонии общего режима», — сказано в сообщении суда в Instagram-аккаунте во вторник, 2 февраля.

Кроме того, Кильчанскому запрещено управлять транспортным средством в течение 2 лет и 10 месяцев после отбытия основного наказания, а также необходимо выплатить матери погибшей 795 тыс. рублей за «моральный вред».

Материальный ущерб порядка 105 тыс. рублей подсудимым погашен.

Леонид Кильчанский — заслуженный художник России, член Союза художников России, почетный член Российской академии художеств, уточняет РЕН ТВ.

Ранее, 27 января, суд признал виновным сына бывшего вице-губернатора Брянской области Александра Резунова Максима в совершении ДТП, в результате которого погиб человек. Он был приговорен к 6,5 годам заключения в колонии общего режима.