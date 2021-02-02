Вездеход с людьми застрял в тундре на Чукотке из-за метели

В Анадырском районе Чукотки семь человек на вездеходе застряли в окрестностях поселка Краснено из-за метели и сильного ветра, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение о том, что в 20 км от села Краснено застрял вездеход типа ТРЭКОЛ, поступило спасателям 1 февраля. Отмечается, что с людьми поддерживается связь, они находятся в тепле.

«За ними выдвинулись два снегохода от местной администрации с нартами и теплыми вещами. Если позволит видимость и погода — людей доставят в населенный пункт», — пишет ТАСС во вторник, 2 февраля.

В Анадыре и Анадырском районе штормовое предупреждение из-за метели и ветра до 40 м/с еще 31 января. Отменены занятия в школе, приостановлено внутриокружное авиасообщение из столицы региона.

22 января сообщалось, что в Билибинском районе Чукотки вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в аэропорту вылета.