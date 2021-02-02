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Россиян предложили идентифицировать по водительскому удостоверению

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Правительство России поддержало законопроект об идентификации клиентов кредитных организаций, страховых компаний, операторов связи и негосударственных пенсионных фондов по водительскому удостоверению. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 1 февраля на сайте Минэкономразвития РФ.

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«Законопроектом предлагается расширить источники упрощенной идентификации: граждане смогут вместо СНИЛС, ИНН или полиса ОМС (в дополнение к ФИО, серии и номеру паспорта и номеру мобильного телефона) указать номер водительского удостоверения», — говорится в сообщении.

Упрощенную идентификацию граждан предлагается ввести для кредитно-финансовых, страховых компаний, почтовых и мобильных операторов, негосударственных пенсионных фондов. Как пояснил глава Минэкономразвития России Максим Решетников, все они будут вправе обращаться в банки за помощью в идентификации своих клиентов. Сейчас же пока только банки могут обратиться к другим компаниям, чтобы получить данные.

Кроме того, граждане получат возможность проводить платежи до 40 тыс. рублей по КАСКО и ОСАГО вовсе без идентификации.

Ранее, 17 января, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал планы Минцифры провести в ряде регионов эксперимент по использованию мобильного приложения с QR-кодом вместо водительского удостоверения.

О соответствующей инициативе Минцифры стало известно ранее в этот день. Отмечается, что эксперимент начнет действовать в ряде российских регионов уже в 2021 году, однако замглавы министерства Олег Качанов не уточнил, в каких именно регионах начнется использование приложения.

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