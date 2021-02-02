Байден отменил решение Трампа о снятии пошлин с алюминия из ОАЭ

Президент США Джо Байден отменил решение своего предшественника Дональда Трампа о снятии пошлин с импортного алюминия из ОАЭ, сообщает 1 февраля Белый дом.

«На мой взгляд, имеющиеся данные указывают на то, что импорт из ОАЭ может по-прежнему вытеснять внутреннее производство и тем самым угрожать нашей национальной безопасности», — говорится в заявлении Байдена.

Указ Трампа должен был вступить в силу в среду, 3 февраля, однако теперь режим пошлин останется прежним.

Пошлины против ОАЭ были введены Соединенными Штатами в 2018 году.

25 января стало известно, что новая американская администрация рассмотрит целесообразность сохранения импортных пошлин на товары из Китая, введенных предыдущим президентом США Дональдом Трампом.

Церемония инаугурации 46-го президента США Джо Байдена прошла 20 января в Вашингтоне.