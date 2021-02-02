На Сахалине компания незаконно привлекла около 5 тыс. гастарбайтеров

В Южно-Сахалинский городской суд направлено уголовное дело в отношении руководителя местной компании за организацию незаконной миграции около 5 тыс. иностранцев. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«Прокуратура Сахалинской области направила в суд уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»)», — говорится в заявлении.

Согласно версии следствия, с января 2015 года по июль 2017 года обвиняемая за денежное вознаграждение готовила договоры о фиктивном трудоустройстве примерно 5 тыс. иностранных граждан в возглавляемую ею коммерческую компанию.

Отмечается, что документы она передавала в органы миграционного учета регионального управления МВД «для создания видимости законного пребывания гастарбайтеров на территории России».

27 января стало известно, что в России планируют создать электронные реестры иностранных работников и их работодателей. Подчеркивается, что нововведения направлены на упрощение процедур, связанных с привлечением к трудовой деятельности мигрантов, а также на создание единого механизма легализации трудовой деятельности граждан других стран в РФ.