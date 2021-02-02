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Дело о растрате 454 млн рублей при очистке Кроноцкого заповедника передадут в суд

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Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о растрате 454 млн рублей, выделенных на очистку Кроноцкого заповедника на Камчатке. Об этом 2 февраля сообщили в управлении Генпрокуратуры по Дальневосточному федеральному округу.

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«Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести членов организованной группы, похитивших более 454 млн рублей, выделенных ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» на ликвидацию отходов антропогенной деятельности», — передает «РИА Новости».

По версии следствия, экс-директор заповедника вместе с четырьмя подчиненными и предпринимателем в 2015–2016 годах через подконтрольную организацию растратил бюджетные средства, выделенные на очистку загрязнений. Они «создали видимость утилизации» отходов, фактически захоронив их на особо охраняемой заповедной территории Камчатки, включенной в Список всемирного наследия.

Участники группировки обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата, совершенная с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере»). Уголовное дело будет направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, по данным Генпрокуратуры, бывший директор заповедника, а также двое его подчиненных похитили 16,8 млн рублей при покупке катера по завышенной стоимости, который фактически был в пользовании учреждения до заключения сделки.

1 февраля сообщалось, что прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в злоупотреблении должностными полномочиями в отношении бывшего главы Владивостока Игоря Пушкарева.

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