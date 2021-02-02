В Амурской области задержали мужчину по подозрению в двойном убийстве

В Амурской области следователи задержали подозреваемого в совершении двойного убийства, сообщается на сайте СУ СК по региону во вторник, 2 февраля.

Тела двух мужчин с признаками насильственной смерти были обнаружены в лесополосе около села Гомелевка Бурейского района 27 января, было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»).

Уже на следующий день по подозрению в совершении преступления был задержан 39-летний мужчина. Он рассказал, что 25 января приехал к своему знакомому в село Ивановка, где у него произошел конфликт с двумя мужчинами.

«Подозреваемый лишил их жизни, после чего отвез тела на автомобиле одного из потерпевших за несколько десятков километров от места совершения преступления. Автомобиль он оставил в одном из дворов города Завитинска», — сказано в сообщении.

Задержанный признался в содеянном, решением суда он был заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Приамурье задержали 23-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве матери. По словам молодого человека, мать делала ему замечания, что он нигде не работает и праздно проводит время.