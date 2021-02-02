Диетолог предупредил об опасности сыра

Врач-диетолог Андрей Бобровский предупредил об опасности злоупотребления сыром.

По словам специалиста, в сыре, по сравнению с молоком, содержится гораздо больше насыщенного жира, что может плохо сказаться на сердечно-сосудистой системе.

«В сыре в 3–5 раз больше калорий, чем в молоке. Белков тоже может быть в 5–6 раз больше на 100 г продукта, соответственно сыр — хороший источник белка, но вместе с этим в сыре может оказаться в 10 раз больше жира, насыщенного жира», — цитирует диетолога радио Sputnik во вторник, 2 февраля.

Бобровский отметил, что к сыру нужно относиться с осторожностью еще и потому, что он может «вызвать зависимость».

«Многие пациенты жалуются на зависимость от сыра, это встречается часто: человек довольно ровно смотрит на молоко, но с сыром у него складываются очень близкие отношения», — констатировал эксперт.

В октябре стало известно, какой сорт сыра россияне любят больше всего. Так, самой популярной разновидностью сыра в стране является сорт «Российский», на втором месте расположился плавленый сыр.