Жизнь на Украине становится хуже с каждым новым президентом. Такое мнение высказали большинство граждан страны в ходе опроса центра социального мониторинга, передает телеканал «Известия».

Согласно полученным данным, 71% респондентов недовольны уровнем жизни. Противоположного мнения придерживается 21,3%.

Большинство уверено: каждый лидер отстаивает интересы своей партии и избирателей на отдельных территориях.

Политический раскол — главная причина отсутствия реформ, заявили 66,5% опрошенных.

Мониторинг проводился среди жителей Украины во всех областях. Участие в опросе приняли 3014 респондентов.

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