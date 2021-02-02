Глава Еврокомиссии заявила о необходимости большего количества вакцин

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что миру потребуется больше вакцин, чем планировалось изначально, передает телеканал «Известия».

По ее словам, иммунизации могут помешать новые штаммы коронавируса. Однако политик уверена: к осени 70% граждан ЕС сделают прививки.

Похожие сроки назвала канцлер Германии Ангела Меркель. К концу лета вакцину получит всё взрослое население страны.

Ускорить распространение прививок призвал и президент Франции Эммануэль Макрон.

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