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Глава Еврокомиссии заявила о необходимости большего количества вакцин

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что миру потребуется больше вакцин, чем планировалось изначально, передает телеканал «Известия».

По ее словам, иммунизации могут помешать новые штаммы коронавируса. Однако политик уверена: к осени 70% граждан ЕС сделают прививки.

Похожие сроки назвала канцлер Германии Ангела Меркель. К концу лета вакцину получит всё взрослое население страны.

Ускорить распространение прививок призвал и президент Франции Эммануэль Макрон.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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