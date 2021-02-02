Мосбиржа призвала осторожней относиться к акциям GameStop

Мосбиржа призывает инвесторов быть внимательными к новостям. В пресс-службе торговой площадки отметили, что осторожнее следует относиться к хайпу вокруг акций, подобных GameStop Inc, передает телеканал «Известия».

Рынок акций в РФ может быстро реагировать на дестабилизацию. При резких изменениях цен торги переводят в дискретный режим, что означает приостановку торгов.

Ранее пользователи Reddit устроили переполох на Уолл-стрит. Инвесторы начали массовую скупку акций видеоигр GameStop. На пике капитализация компании составила $26,5 млрд, притом что котировки в последние годы падали.

Дестабилизация обошлась Уолл-стрит в миллиарды долларов.

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