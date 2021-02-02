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Украинский футболист Селезнёв опроверг выход на матч в нетрезвом виде

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Бывший нападающий сборной Украины по футболу Евгений Селезнёв назвал бредом информацию о том, что выходил на матч пьяным. Об этом он рассказал в эфире шоу «Циганик LIVE» на YouTube-канале Football Hub.

«У меня всё хорошо, я в данный момент нахожусь дома с семьей. Я столько прочитал про себя, что на матч пьяным выходил. Могу один на один рассказать. Всё это происходит, а у меня мать, ребенок, жена. Мне их больше жалко, чем себя», — сказал Селезнёв.

Футболист подчеркнул, что опубликованная информация о нем не соответствует действительности, передает «Газета.ру».

Ранее сообщалось, что Селезнёв приехал на тренировку футбольного клуба «Колос» пьяным и был отчислен за грубое нарушение режима.

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