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Disney создаст сериал по мотивам фильма «Черная Пантера»

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Компания The Walt Disney продлила на пять лет соглашение с режиссером кинокомикса Marvel «Черная Пантера» Райаном Куглером, сообщает 1 февраля издание Deadline.

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Отмечается, что новая сделка помимо сиквела картины предусматривает также съемки сериала для платформы Disney+ о вымышленной африканской стране Ваканде, которая является родиной Черной Пантеры.

«В «Черной Пантере» Райан воплотил в жизнь новаторскую историю и знаковых персонажей реальным, значимым и запоминающимся образом, создав переломный момент в культуре. Мы очень рады укреплению наших отношений и с нетерпением ждем возможности рассказать больше замечательных историй с Райаном и его командой», — заявили в The Walt Disney Company.

Первая часть «Черной Пантеры» вышла в 2018 году и собрала в мировом прокате свыше $1,3 млрд.

В ноябре СМИ сообщили, что съемки второй части фильма «Черная Пантера» стартуют в июле 2021 года и продлятся более шести месяцев.

Спустя месяц стало известно, что создатели сиквела не будут искать замену исполнителю главной роли Чедвику Боузману, скончавшемуся в августе от рака.

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