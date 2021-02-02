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Число убийств во Франции увеличилось на 90% за два десятилетия

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За последние 20 лет число убийств во Франции увеличилось на 91% и достигло беспрецедентного для страны уровня, пишет газета Le Figaro со ссылкой на данные МВД страны.

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В прошлом году в стране было зарегистрировано 4472 убийства, что является увеличением данного показателя на 91% за последние 20 лет. Так, в 2000 году было зарегистрировано 2338 убийств.

Число попыток убийства, предпринятых в связи с совершением краж, в 2020 году возросло на 19,3% по сравнению с прошлым годом, а совершенных при аналогичных обстоятельств убийств — на 17,1%.

Увеличился показатель убийств и при сведении счетов между преступниками (14,3%). При этом число погибших при избиениях уменьшилось на 7,3%. В целом, число убийств во Франции постоянно растет с 2013 года, следует из данных МВД.

Французский криминолог Ален Боэр в интервью изданию отметил, что рост числа убийств в 2015–2016 годах отчасти был связан с терактами, в которых погибли сотни людей. При этом он отметил, что после завершения череды крупных терактов, кривая убийств в стране не пошла вниз.

Причин сложившейся ситуации много, включая социальный и санитарный кризисы, а также воздействие на общество различных призывов к убийствам в Сети.

«В мире возникла сильная тенденция возврата к физическому насилию, в особенности на Западе. Однако эту тенденцию или игнорируют, или значимость ее недооценивают», — отметил он.

В конце января начальник столичного главка МВД России Олег Баранов сообщил, что за прошедшие пять лет число убийств в Москве сократилось на 37%.

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