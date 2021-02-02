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Пушков назвал бездарным курс Киева на евроассоциацию

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Российский сенатор Алексей Пушков назвал бездарным курс политики Киева на евроассоциацию, который, по мнению политика, вредит экономике Украины.

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Таким образом Пушков прокомментировал заявление бывшего министра юстиции Украины Елены Лукаш, которая заявила, что страна на внешнеэкономическом рынке торгует в минус, а ее главными торговыми партнерами являются Китай, Россия и Германия.

«Вся бездарность курса киевских властей на евроассоциацию, вся их провинциальность, всё непонимание законов торговли и экономики, вся глупость надежд на Европу — всё давно уже вышло наружу», — написал он в Telegram в понедельник, 1 февраля.

Сенатор подчеркнул, что европейский рынок насыщен до предела, поэтому украинские товары просто не нужны странам ЕС.

«Расчет на то, что ради политики и бредовых тезисов (экс-премьера Украины Арсения) Яценюка о том, будто Украина защищает Европу от «русского варварства» (?!), ЕС будет себя не помня скупать украинские поделки, был изначально обречен на провал. За недалекость надо платить. Украина и платит», — заключил сенатор.

28 января Алексей Пушков раскритиковал реакцию украинской делегации в ПАСЕ на утверждение полномочий России в ассамблее.

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