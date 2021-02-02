РФ приостановила диалог с Чили по станции контроля космического пространства

Россия приостановила переговоры с Чили о размещении станции системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП). Об этом 2 февраля сообщил гендиректор «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

«В настоящее время российско-чилийский диалог в том числе по вопросам размещения станции АСПОС ОКП временно приостановлен», — приводит его слова ТАСС.

Савельев отметил, что в Чили отсутствует уполномоченный орган по реализации межправительственного соглашения по космосу. При этом сроки создания национального космического агентства не обозначены, а в преддверии выборов президента Чили они «могут быть значительно отодвинуты».

Ранее, в мае 2020 года, стало известно, что запуск первого российского специализированного спутника для космического сегмента контроля за мусором в пространстве около Земли запланирован на 2027 год. Такие аппараты войдут в систему мониторинга околоземного пространства «Млечный путь», которая станет развитием АСПОС ОКП.

При развитии АСПОС ОКП задействуют элементы искусственного интеллекта. К 2025 году будет расширен наземный сегмент — число телескопов увеличится с 36 до 65. Оптические наземные средства мониторинга зависят от состояния атмосферы и не имеют глобального охвата.