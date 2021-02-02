Страдающий Альцгеймером Тони Беннетт записал новый альбом с Леди Гагой

Американская певица Леди Гага и 94-летний исполнитель Тони Беннетт, у которого был диагностирована болезнь Альцгеймера, выпустят вторую совместную пластинку, сообщает AARP Magazine.

Новый альбом исполнители записывали с 2018 по 2020 год в Нью-Йорке на студии Electric Lady Studios. По словам супруги Беннетта Сьюзан, в этот период артист уже проявлял явные признаки недуга.

Леди Гага, в свою очередь, была очень обеспокоена состоянием музыканта и старалась поддерживать его на протяжении записи композиций.

Тони Беннетт признался, что страдает болезнью Альцгеймера, 1 февраля. Однако впервые данный диагноз был поставлен певцу в 2016 году и тогда Беннетт предпочел скрыть эту информацию.

Пока у артиста не наблюдается таких симптомов, как дезориентация в пространстве, приступов гнева и депрессии, однако его состояние ухудшается.

Автор статьи рассказал, что во время беседы с Сьюзен, Беннетт внезапно оторвался от чтения книги и, улыбнувшись, спросил о погоде на улице.

«Если бы я не знал, что они с Сьюзен только что вернулись с прогулки с собакой в парке, я бы не заподозрил, что что-то не так», — отметил он.

Тонни Беннетт (настоящее имя — Энтони Бенедетто) обрел популярность в 1950-х годах, был удостоен 19 премий «Грэмми», лауреат Гершвиновской премии. В 2014 году певец выпустил альбом Cheek to Cheek, записанный совместно с Леди Гагой.

Ранее ученые предложили употреблять особый сорт пшеницы в качестве способа для борьбы с болезнями Альцгеймера и Паркинсона.