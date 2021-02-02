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Большинство украинцев считают соглашение с МВФ вредным для страны

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Соглашение Украины с Международным валютным фондом (МВФ) о кредите с учетом выдвинутых условий считают вредным 58,5% жителей страны. Об этом свидетельствуют данные опроса центра «Социальный мониторинг», обнародованные 1 февраля.

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Отмечается, что в декабре прошлого года этот показатель составлял 52,1%.

При этом полезным договор с МВФ считают 12,3% респондентов (в декабре — 14,5%), ни полезным, ни вредным — 19,1% украинцев (в декабре — 22,2%), затруднился с ответом каждый 10-й участник опроса (10,1%).

Условие соглашения с МВФ по введению рыночных цен на газ и тепло для украинского населения не поддерживают 77,5% опрошенных (в декабре — 73,9%), поддерживают 12,4% респондентов (в декабре — 15%), не смог ответить каждый 10-й (10,1%) житель Украины.

Пункт соглашения, предусматривающий сокращение числа школ и учителей, не нашел поддержки у 85,1% украинцев (в декабре — 82,3%), при этом 6,9% согласны с ним (в декабре — 8,7%), остальные 8% участников затруднились ответить.

Опрос проводился среди 3014 жителей Украины с 15 по 25 января.

6 января стали известны детали расчетов Украины с МВФ в 2021 году.

Украина договорилась с МВФ о новой программе сотрудничества в июне 2020 года. Тогда предполагалось, что Киев получит $5 млрд четырьмя траншами. В июне Украина получила первый перевод в размере $2,1 млрд.

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