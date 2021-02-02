Современный медицинский комплекс построят в селе Доброе Липецкой области

В селе Доброе Липецкой области благодаря нацпроекту «Здравоохранение» возведут современный медицинский комплекс. Уже объявлен электронный аукцион на проведение работ по строительству.

Стационарно-поликлинический корпус будет представлять собой два здания, связанных переходом. Здесь откроются: поликлиника на 250 посещений в смену со стоматологическим отделением и женской консультацией; стационар с приемным отделением и операционным блоком (также будет работать палатное отделение на 20 коек круглосуточного пребывания); отделение скорой медицинской помощи; клинико- диагностическая лаборатория и рентгенологическое отделение. Об этом сообщает Lipetskmedia.

Сейчас добровские врачи принимают посетителей в поликлинике, помещения которой не соответствуют требованиям программы «Бережливая поликлиника».