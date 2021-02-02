В Петербурге арестовали более 100 участников несогласованной акции

Суды Санкт-Петербурга арестовали на срок до 15 суток 109 человек, задержанных на несогласованной акции, прошедшей в городе 31 января. Об этом 1 февраля сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Также указано, что по состоянию на 23:00 (мск) 1 февраля еще 170 человек были оштрафованы на сумму до 20 тыс. рублей.

В Петербурге, Москве и других городах России 31 января проходили несанкционированные акции, при этом государственные ведомства неоднократно предупреждали о незаконности подобных мероприятий и об ответственности за их организацию и участие, а также указывали на последствия неповиновения правоохранительным органам и применения насилия к их сотрудникам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти события, заявил, что в ходе несогласованных акций было достаточно большое количество хулиганов и провокаторов. Каждый эпизод с жесткими действиями полиции, по его словам, нужно рассматривать по отдельности и общей тенденции в данном случае нет.

По его мнению, для сотрудников правоохранительных органов 31 января выдалось неспокойным, им пришлось много работать, чтобы обеспечить правопорядок.