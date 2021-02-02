В Краснодарском крае загорелся камыш на площади 900 кв. м

В Краснодарском крае спасатели тушат пожар на площади 900 кв. м, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону в понедельник, 1 февраля.

Сообщение о возгорании камыша в Темрюкском районе поступило спасателям в 18:53 мск. По прибытии к месту первого подразделения было установлено, что пройденная огнем площадь составляет 900 кв. м, площадь активного горения — 300 кв. м.

«Местность труднодоступная, подъездные пути отсутствуют, производится окарауливание места пожара. Угрозы населенному пункту нет», — сказано в сообщении.

К тушению пожара привлечены 15 человек и четыре единицы техники.

Ранее в понедельник сообщалось, что на северо-западе Алтайского края на станции техобслуживания в городе Камень-на-Оби произошел взрыв. Жители рядом стоящего дома рассказали, что услышали хлопок, вслед за которым случился пожар.