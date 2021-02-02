Россия поставит в Германию более 300 тысяч респираторов

Более 300 тыс. респираторов будут поставлены в Германию по двум контрактам в период с февраля по март 2021 года, сообщается на сайте Минпромторга в понедельник, 1 февраля.

Отмечается, что речь идет о модели «Лепесток-40» класса защиты FFP2 без клапана выдоха, произведенной Кимрской фабрикой им. Горького. Первый контракт был подписан на 170 тыс. респираторов, второй — на 150 тыс.

Как отметил замминистра промышленности и торговли России Михаил Иванов, стоимость двух контрактов составляет более €130 тыс.

Кроме того, в скором времени планируются поставки еще около 100 тыс. респираторов различных серий в другие страны Европы.

29 января руководитель Института разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств им. Пауля Эрлиха Клаус Цихутек рассказал, что в Германии допускают возможность производства российской вакцины от коронавирусной инфекции.