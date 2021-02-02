Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Минпромторг предложил поддержать нуждающихся россиян продуктами
Мир
В ВОЗ не стали рекомендовать блокировку транспортного сообщения в Европе
Мир
Стало известно о планах Пентагона защищать вероятные базы NASA на Луне
Мир
Более 40% украинцев заявили о несамостоятельности Зеленского
Мир
В ООН призвали ввести санкции против Мьянмы
Политика
Правительство проработало вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров
Мир
Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 16 февраля
Мир
В ФРГ назвали ошибкой призыв Франции остановить «Северный поток – 2»
Мир
Россия поставит в Германию более 300 тысяч респираторов

Россия поставит в Германию более 300 тысяч респираторов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 300 тыс. респираторов будут поставлены в Германию по двум контрактам в период с февраля по март 2021 года, сообщается на сайте Минпромторга в понедельник, 1 февраля.

«Нам нужно пересмотреть отношение к России»
Глава комитета по энергетике бундестага Германии Клаус Эрнст — о будущем СП-2 и «зеленом» сотрудничестве с РФ

Отмечается, что речь идет о модели «Лепесток-40» класса защиты FFP2 без клапана выдоха, произведенной Кимрской фабрикой им. Горького. Первый контракт был подписан на 170 тыс. респираторов, второй — на 150 тыс.

Как отметил замминистра промышленности и торговли России Михаил Иванов, стоимость двух контрактов составляет более €130 тыс.

Кроме того, в скором времени планируются поставки еще около 100 тыс. респираторов различных серий в другие страны Европы.

29 января руководитель Института разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств им. Пауля Эрлиха Клаус Цихутек рассказал, что в Германии допускают возможность производства российской вакцины от коронавирусной инфекции.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021