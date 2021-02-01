Комплекс для слабослышащих людей разработали в Самаре

В Самарском государственном медицинском университете разработали аппаратно-программный комплекс для диагностики и реабилитации пространственного и речевого слуха с использованием сценариев виртуальной реальности.

С его помощью можно проводить диагностику тугоухости и других повреждений слуха, тренировать слух, а также настраивать слуховые аппараты. Комплекс может помочь в том числе в период восстановления после перенесенной коронавирусной инфекции, передает НИА «Самара».

Как рассказал руководитель R&D центра Института инновационного развития Сергей Ровнов, созданный при поддержке программы лидирующего исследовательского центра (ЛИЦ) СамГМУ комплекс состоит из персонального компьютера или ноутбука, звуковой системы (адаптер и восемь аудиомониторов) и очков виртуальной реальности.

«Восьмиканальная звуковая система — это система, позволяющая выдавать звуковые стимулы, по сути, из любой точки пространства, окружающего пользователя. Благодаря этому человек, находящийся в центре звуковой системы, может точно определить, откуда исходит звук в виртуальном пространстве, в котором он в этот момент находится», — пояснил Сергей Ровнов.

Реализовано четыре уникальных сцены VR, которые удобно и быстро могут помочь погрузиться пользователю в виртуальную среду. Сейчас разработка проходит клинические исследования с участием взрослых людей с различными нарушениями слуха.