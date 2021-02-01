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Глава ВОЗ оценил возможность контролировать пандемию COVID-19

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге 1 февраля назвал признак, указывающий на то, что ситуацию с распространением коронавируса можно контролировать.

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«Третью неделю подряд снижается количество новых случаев COVID-19 по всему миру. До сих пор есть много стран, где случаи растут, но на глобальном уровне это обнадеживающая новость. Это говорит о том, что вирус можно контролировать, даже с появлением новых вариантов», — говорится в заявлении главы ВОЗ.

По его словам, это продемонстрировало эффективность принятых во всем мире противоэпидемиологических мер на фоне пандемии.

Гебрейесус отметил, что по мере распространения вакцин от коронавируса важно, чтобы все продолжали соблюдать меры предосторожности, чтобы обезопасить себя и других.

Накануне ВОЗ сообщила, что число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 101,56 млн, увеличившись за сутки более чем на 500 тыс.

Ранее, 28 января, директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что в мире возникла парадоксальная ситуация с пандемией COVID-19 из-за появления вакцин. Он отметил, что разработанные для борьбы с коронавирусом препараты дают надежду на окончание пандемии, однако возникновение новых штаммов вируса вызывает беспокойство.

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