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Стало известно о планах Пентагона защищать вероятные базы NASA на Луне

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Пентагон в будущем может заниматься защитой баз NASA, которые могут быть построены на Луне. Об этом 1 февраля сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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Сообщается, что ведомство будет заниматься защитой «коммерческих операций США, нацеленных на добычу воды или полезных ископаемых» на спутнике Земли. Отмечается, что NASA и Пентагон будут сотрудничать из-за «действий Москвы и Пекина» с возможным применением «потенциально враждебных» технологий.

Комментируя эту публикацию, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter охарактеризовал действия Вашингтона как милитаризацию Луны.

«Милитаризация Луны и лунных исследований недопустима», — написал он.

В декабре 2020 года в США заявили, что космос становится потенциальной ареной боевых действий между Соединенными Штатами и их противниками, поэтому Вашингтон должен быть готов в случае необходимости отразить агрессию в космосе.

Кроме того, глава нацразведки США Джон Рэтклифф заявил, что Россия действует в космосе безответственно и «провокационно». По его словам, Москва создавала потенциально опасные космические ситуации, которые угрожали американским интересам.

При этом командующий космическими операциями космических сил США генерал Джон Реймонд отметил, что никто не сможет победить в ходе войны в космосе.

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