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Путин возложил цветы на могилы Ельцина, Примакова и Ланового

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Президент России Владимир Путин возложил цветы к могиле первого президента страны Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщается на сайте Кремля в понедельник, 1 февраля.

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1 февраля исполнилось 90 лет со дня рождения Бориса Ельцина, который вошел в историю как первый избранный президент России — он победил на выборах 1991 года с 57,3% голосов и руководил страной до 1999 года.

«Борис Николаевич Ельцин возглавил страну в один из самых сложных периодов её истории — можно сказать, в критический период, когда стоял вопрос о существовании России вообще как независимого государства, единого и целостного», — отметил Путин.

Путин подчеркнул, что отличительной чертой Ельцина на посту главы государства являлось его умение брать на себя ответственность за собственные действия и судьбу страны.

Также российский лидер почтил память дипломата Евгения Примакова, скончавшегося в 2015 году, и актера театра и кино Василия Ланового, возложив цветы к местам их погребения.

«Думаю, что такие выдающиеся деятели искусства, как Лановой, они, конечно, оставили — и Лановой, в частности, оставил — очень яркий след в искусстве, да и, можно сказать, в судьбах очень многих людей. Потому что те образы, которые он создавал, безусловно, влияли на воспитание целых поколений», — подчеркнул Путин.

Лановой скончался 28 января на 88-м году жизни из-за коронавируса. Его госпитализировали с COVID-19 в начале января. Его похоронили ранее 1 февраля на Новодевичьем кладбище в Москве с воинскими почестями.

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