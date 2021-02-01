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Меркель опровергла предоставление привилегий вакцинированным от COVID

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель опровергла информацию о возможности предоставления вакцинированным от COVID-19 привилегий. Об этом она сообщила в понедельник, 1 февраля, на пресс-конференции в Берлине после совещания с отдельными членами своего кабинета, главами регионов, представителями ЕС и фармацевтических компаний.

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Более того, канцлер подчеркнула, что вопрос о предоставлении привилегий тем, кто привился от COVID-19, даже не обсуждался.

Меркель добавила, что нет смысла вести на эту тему дискуссию, пока не станет ясно, могут ли вакцинированные граждане быть переносчиками вируса.

По ее словам, не исключено, что вакцинирование от COVID-19 будет проходить не один раз, как в случае с прививками от гриппа, когда каждый год появляется новая мутация, передает Bild.

«Может случиться так, что это не будет однократным процессом», — отметила канцлер ФРГ.

В середине января глава МИД ФРГ Хайко Маас предложил ввести привилегии для вакцинированных от COVID-19. Однако его инициатива вызвала скандал в немецком обществе. Против предложения выступили и политики, и население страны.

Массовая вакцинация в Германии началась 27 декабря 2020 года. Днем ранее, 26 декабря, первым человеком, привитым в ФРГ, стала 101-летняя женщина, проживающая в доме престарелых в городе Хальберштадт (земля Саксония-Анхальт). Ей сделали прививку вакциной Pfizer/BioNTech.

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