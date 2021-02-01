Шесть школ построят в Омской области в 2021 году

На территории Омской области в этом году по нацпроекту построят шесть школ, благодаря которым удастся создать 3022 новых ученических места. Современные учебные заведения появятся в селе Троицком Омского района, в поселке Горьковском, в Омске на ул. Завертяева, в Черлаке и в Исилькуле. Еще одна школа в Омске — общеобразовательное учреждение инженерно-технического профиля — будет построена на Космическом проспекте до 2022 года.

В 2021 году планируется построить 10 новых детских садов, которые смогут посещать почти 2 тыс. детей. Об этом сообщает ИА «ОМСКРЕГИОН». «Дополнительно 1393 места для детей в возрасте до 3 лет планируется открыть в этом году за счет ремонта и материально-технического оснащения групп в действующих детских садах», — сообщила министр образования региона Татьяна Дернова.

Напомним, в Омске отремонтируют школы, на холод в которых жаловались родители учеников. Об этом стало известно 21 января после совещания, проведенного мэром Оксаной Фадиной. Она посетила учебные заведения Советского округа. В частности, градоначальница побывала в школах № 61 и № 98 — омичи жаловались на низкие температуры в кабинетах.