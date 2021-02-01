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В Португалии и Испании семьям по ошибке сообщили о смерти близких от COVID

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В Португалии и Испании произошли два похожих случая: родственникам по ошибке сообщили, что их близкие умерли от COVID-19, сообщили 1 февраля местные СМИ.

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О кончине 92-летнего мужчины сообщила больница в Энтри-Дору-и-Вога. Он оказался в больнице с проблемами дыхания. Во время госпитализации заразился COVID-19 и через десять дней семье сообщили, что пациент скончался, сообщила португальская газета Jornal de Notícias.

«Позвонили моей сестре, чтобы сказать, что он умер. Я хотел увидеть тело, но мне не разрешили», — рассказал сын пациента Аурелио Виейра.

Похороны состоялись 12 января, однако спустя 20 дней выяснилось, что умер другой пациент.

Виейра сообщил, что врачи из больницы попросили прощения за ошибку. Он подчеркнул, что, несмотря на загруженность медиков, будет надеяться, что этот случай заставит их быть осторожнее в будущем.

Похожая ситуация произошла в Испании.

85-летнюю постоялицу дома престарелых в муниципалитете Хове Рогелию Бланко отправили в больницу 29 декабря. В эту же больницу поместили еще одну женщину — 90-летнюю Консепсьон Ариас. Пациентки оказались в одной палате, сообщила газета La Voz de Galicia.

13 января соседка умерла, но по ошибке о смерти оповестили родственников Рогелии. По правилам, умерших от COVID-19 хоронят в закрытых гробах. Спустя десять дней Рогелия вернулась в дом престарелых, чем удивила своего 79-летнего мужа Рамона, также выздоровевшего после коронавируса.

Ранее, в октябре, «Известия» писали о пациенте с COVID-19 из Кемеровской области, которого из-за ошибки в документах сочли умершим.

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