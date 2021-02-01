Три человека погибли в ДТП на трассе под Тверью

При столкновении трех автомобилей в Тверской области погибли три человека, еще один пострадал, сообщили в понедельник, 1 февраля, в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Авария произошла на трассе в Торжокском районе. Отмечается, что водитель автомобиля International по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Ford и Hyundai.

«Погибли водитель «Интера» и водитель и пассажир «Форда». Пострадал водитель «Хендая», — цитирует заявлении ведомства ТАСС.

По факту происшествия правоохранительные органы проводят проверку. Выясняются обстоятельства ДТП.

Ранее в понедельник на северо-востоке Москвы в результате аварии с легковым автомобилем и грузовиком погибли два человека.