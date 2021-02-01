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Совбез ООН проведет встречу по Украине 11 февраля
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Совбез ООН проведет встречу по Украине 11 февраля

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Совет безопасности ООН проведет заседание, приуроченное к шестилетию с момента подписания комплекса мер по выполнению Минских соглашений 11 февраля. Об этом 1 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на программу заседаний Совбеза.

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С инициативой проведения такой встречи выступила Россия. Заседание пройдет в формате видеосвязи. По словам постоянного представителя Великобритании в ООН Барбары Вудворд, программа была «только что», поэтому на данный момент неизвестно, кто именно выступит с докладом на заседании.

Ранее, 18 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что главная причина отсутствия прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе состоит в том, что Берлин и Париж не могут повлиять на Киев.

Киев проводит военную операцию против жителей юго-востока Украины с 2014 года. Вопрос урегулирования вооруженного конфликта обсуждается при посредничестве России, Германии и Франции в рамках «нормандского формата», а также в формате встреч Минской группы ОБСЕ.

При этом Украина отказалась от выполнения политических пунктов Минских соглашений, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности и добиваясь первоочередной передачи под свой контроль участка границы с РФ в зоне конфликта.

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