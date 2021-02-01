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Байден призвал международное сообщество оказать давление на военных в Мьянме

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Президент США Джо Байден осудил захват власти военными в Мьянме (Бирме) и призвал международное сообщество оказать давление на них. Информация следует из заявления американского лидера о ситуации в этой стране, опубликованном в понедельник, 1 февраля, на сайте Белого дома.

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«Международное сообщество должно единогласно объединиться, оказать давление на бирманские вооруженные силы, чтобы они немедленно отказались от захваченной власти, освободили задержанных активистов и официальные лица, отменили все ограничения на телекоммуникации и воздержались от насилия в отношении гражданского населения», — призвал Байден.

Он отметил, что военные «свергли и подорвали демократию». Байден напомнил, что США отменили санкции в отношении Мьянмы в связи с прогрессом в переходе государства к демократии. По словам президента США, потеря этого прогресса вынудит Соединенные Штаты пересмотреть решение о снятии санкций и принять соответствующие меры.

«Мы будем работать с нашими партнерами в регионе и мире над оказанием поддержки восстановлению демократии и законного порядка, а также привлечением к ответственности тех, кто причастен к подрыву демократического перехода в Бирме», — подытожил он.

Ранее в понедельник США выразили обеспокоенность по поводу сообщений о задержании военными Мьянмы президента республики Вин Мьина и государственного советника, лидера правящей партии и главы МИД страны Аун Сан Су Чжи.

В Мьянме военные задержали 1 февраля президента Вин Мьина и госсоветника страны Аун Сан Су Чжи. Этот шаг был предпринят после нескольких дней эскалации напряженности между правительством и военными, которые утверждают, что прошедшие в стране 8 ноября выборы были мошенническими. В итоге военные Мьянмы объявили чрезвычайное положение в стране сроком на один год после задержания руководителей государства.

Кроме того, военные, которые принимали участие в совершении государственного переворота, назначили кандидата на пост врио президента страны, пишет «Газета.ру». На эту должность был утвержден вице-президент Мьинт Шве.

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