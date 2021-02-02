Меган Маркл отказалась от поездки в Британию на день рождения Елизаветы II

Меган Маркл, супруга британского принца Гарри, отказалась от поездки в Великобританию на встречу с королевской семьей, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

По данным издания, Маркл не будет сопровождать своего супруга в поездке, а останется в США. Данное решение было принято по «личным и практическим» причинам, однако источники подчеркнули, что ситуация может измениться.

Отмечается, что при принятии решения Маркл учитывает ситуацию с пандемией коронавируса и ограничениями на международные перелеты, введенными из-за COVID-19. В случае если она окончательно откажется от поездки, в США останется и ее сын Арчи.

Ожидалось, что Маркл вместе с супругом летом впервые посетят Великобританию после своего переезда в США в прошлом году.

В ноябре Меган Маркл рассказала о потере второго ребенка. Она также призвала не замалчивать тему выкидышей, а делиться своей болью.

В январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл сообщили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца. После долгих обсуждений супруги получили это право, несмотря на разочарование этим выбором со стороны королевы Елизаветы II.