Новый животноводческий комплекс строят в Брянской области

В Брасовском районе Брянской области подходят к финальной стадии работы по строительству животноводческого комплекса. 130 человек трудятся для того, чтобы создать современное предприятие, предназначенное для выпуска продукции на протяжении круглого года с помощью высокотехнологичной техники.

Завод подрядчик сдаст в мае-июне 2021 года. Сразу же он примет в свои стены 1600 голов крупнорогатого скота. В будущем их число планируется увеличить до 3,6 тыс., передает NASHBRYANSK.RU.

Ранее суд Брянска наложил временный запрет на деятельность местного фермера. Он не имеет права продавать кур и уток. Во время проверки инспекторы Россельхознадзора обнаружили на территории хозяйства «птицу неизвестного происхождения». Выяснилось, что предприниматель не оформлял документы на кур, уток и цесарок.