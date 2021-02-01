Астронавты NASA завершили работы в открытом космосе и вернулись на МКС

Астронавты NASA Майк Хопкинс и Виктор Гловер завершили плановые работы в открытом космосе и вернулись на Международную космическую станцию (МКС), сообщается на сайте ведомства в понедельник, 1 февраля.

Астронавты находились в открытом космосе 5 часов 20 минут. Они заменили старые никель-водородные батареи на новые литиево-ионные аккумуляторы, а также установили новые камеры на внешней поверхности станции. После завершения плановых заданий астронавты продолжили подготовку к будущим работам по установке новых солнечных батарей на станции, сфотографировали МКС для анализа ее текущего состояния.

Отмечается, что этот выход в открытый космос для Хопкинса стал четвертым, а для Гловера — вторым. В дальнейшем NASA планирует еще два плановых выхода в открытый космос, точные сроки пока неизвестны.

27 января в NASA заявили, что ведомство остается открытым к обсуждению принципов взаимодействия с Россией по созданию лунной станции Gateway.