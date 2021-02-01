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Более 70% украинцев заявили об ухудшении жизни с каждым новым президентом

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Более 70% (71,4%) жителей Украины считают, что жизнь в стране ухудшается с каждым новым президентом. Такие данные следуют из исследования «Центра социального мониторинга», опубликованного в понедельник, 1 февраля.

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Согласно данным опроса, 66,5% респондентов назвали главной причиной ухудшения жизни политический раскол.

Кроме того, более 45,8% украинцев считают необходимым провести досрочные выборы президента. Однако если бы голосование проводилось в ближайшую неделю, большинство жителей (25,6%) поддержали бы действующего главу государства Владимира Зеленского.

На втором месте находится председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук (15,5%), с небольшим отставанием идет бывший президент Украины Петр Порошенко (15,2%), а затем лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (11,5%).

Опрос проводился в период с 15 по 25 января. В исследовании приняли участие 3014 человек.

В конце января опрос Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что рейтинг Зеленского опустился ниже 20%. Согласно данным исследования, на тот момент за действующего президента Украины готовы были проголосовать 13,4% респондентов.

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