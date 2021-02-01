Петербургские суды ограничили доступ к шести аниме

Суды Санкт-Петербурга ограничили доступ к шести японским аниме, сообщила 1 февраля объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

«Районные суды Санкт-Петербурга вынесли определение о применении мер предварительной защиты по административным искам прокуроров о признании информации, размещенной в сети Интернет по электронным адресам, информацией, распространение которой на территории РФ запрещено», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что среди аниме, доступ к которым ограничен до рассмотрения дел по существу и вступления решения судов в законную силу, — «Князь тьмы с задней парты», «Натюрморт в серых тонах», «Клинок Маню», «Князь тьмы и герой», «Межвидовые рецензенты» и «Класс убийц».

Доступ ограничен на сайтах jut.su, Yummy Anime, AnimeGO и в соцсети «ВКонтакте».

20 января Колпинский суд удовлетворил иск прокуратуры и признал запрещенным в России распространение японских аниме «Тетрадь смерти» и «Инуяшики».

Прокуроры указали, что в нем содержатся кадры жестокости, убийств и насилия.

Неделей ранее в Петербурге шестиклассник выпал из окна, когда пытался повторить сцену из любимого аниме — он был фанатом «Тетради смерти» и состоял в соответствующей группе в одной из социальных сетей.