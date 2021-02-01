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Посла Мьянмы вызвали в МИД Великобритании

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Посол Мьянмы в Великобритании Чжо Зо Мин был вызван в Министерство иностранных дел Великобритании. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает Reuters.

Известно, что МИД Великобритании осудил действия военных Мьянмы, осуществивших государственный переворот, и призвал отпустить задержанных членов правительства страны.

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За развитием ситуации в Мьянме следит и Москва. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 1 февраля заявила о надежде на мирное урегулирование конфликта между сторонами.

Она также рекомендовала находящимся в Мьянме российским гражданам избегать мест массового скопления людей.

Как сообщалось ранее, 1 февраля в Мьянме военные задержали президента Вин Мьина и госсоветника страны Аун Сан Су Чжи. Этот шаг был предпринят после нескольких дней эскалации напряженности между правительством и военными, которые утверждают, что прошедшие в стране 8 ноября выборы были мошенническими.

Военные Мьянмы объявили чрезвычайное положение в стране сроком на один год после задержания руководителей государства. Временным президентом назначили вице-президента Мьинт Шве.

Сейчас в стране находятся около 70 российских граждан. В случае ухудшения ситуации посольство примет все меры для обеспечения безопасности, законных прав и интересов россиян и сотрудников российской дипмиссии. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь посольства России в Мьянме Антон Анисимов.

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