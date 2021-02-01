Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 16 февраля

Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 февраля включительно. Об этом 1 февраля сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.

«Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 февраля 2021 года», — сообщили журналистам.

Авиасообщение между Россией и Великобританией было приостановлено с 22 декабря 2020 года по 1 февраля из-за того, что в королевстве был выявлен новый штамм коронавируса. По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, новый штамм является не только более заразным, но и может быть связан с более высокими показателями смертности.

10 января глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что у одного россиянина, прибывшего до Нового года из Великобритании, был обнаружен новый штамм коронавируса. Тремя днями позднее в Центральном научно-исследовательском институте эпидемиологии Роспотребнадзора уточнили, что заболевший не представляет опасности для окружающих и вирус от него никому не передался.

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