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Эрдоган призвал начать дискуссию о новой конституции Турции

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости начать дискуссию о разработке новой конституции страны. 1 февраля турецкий лидер отметил, что процесс разработки основного закона страны должен быть максимально прозрачным.

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«Если мы достигнем взаимопонимания с нашим партнером по Народному альянсу, мы сможем принять меры для принятия новой конституции в предстоящий период. <…> Итоговый текст должен быть представлен на усмотрение нации. Мы начнем предпринимать необходимые конкретные шаги в Ассамблее по вопросам в области законодательства и в нашем президентстве по административным вопросам», — цитирует слова Эрдогана телеканал NTV.

Кроме того, президент заявил о необходимости реформ, отметив, что страна должна следовать политике регионального лидерства во всех сферах.

«Основные усилия по реформированию больше нельзя откладывать. При подготовке реформ были проведены встречи со всеми слоями общества и подготовлены законопроекты. Вскоре мы поделимся с общественностью всесторонним исследованием, которое включает философию, цели, задачи и мероприятия наших пакетов реформ», — добавил турецкий лидер.

12 января Эрдоган, говоря о важности развития Турции, призвал Евросоюз принять страну в состав содружества после окончания процедуры Brexit (выхода Великобритании из ЕС).

В ноябре 2020 года пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что отношения между Турцией и ЕС приобретают всё большее стратегическое значение, что указывает на необходимость смелых шагов для придания нового динамизма отношениям. Членство республики в ЕС Калын назвал стратегическим приоритетом.

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